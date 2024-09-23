تكنولوجيا: تقارير مستخدمي هواتف iPhone 16 Pro تؤكد تعرض الشاشة للتجميد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجل عدد من مستخدمي هواتف iPhone 16 Pro شكاوى تؤكد على تعرض شاشة الهاتف للتجميد دون أن تستجيب للمس.

قدمت ابل سلسلة iPhone 16 في وقت سابق هذا الشهر للأسواق، إلا أن عدد من التقارير التي نشرت مؤخراً أكدت على أن الطلب على إصدارات Pro أقل من المتوقع هذا العام.

وإلى جانب إنخفاض الطلب على الإصدارات الجديدة من هواتف Pro، كشفت أحدث التقارير التي جاءت من المستخدمين عن رصد مشكلة في شاشة iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، حيث تتوقف شاشة الهواتف عن الإستجابة.

ولقد أشار بعض من مستخدمي هاتف iPhone 16 Pro على منصة Reddit في البداية لهذه المشكلة، حيث أكد المستخدمين على أن المشكلة تظهر في النصف الأيمن من الشاشة، أي في الجانب الذي يتضمن زر الكاميرة الجديد.

ويتوقع بعض المستخدمين أن هذه المشكلة تعود لزر الكاميرة الجديد، فعند النقر على زر الكاميرة عن طريق الخطأ تتعرض الشاشة للتجميد وتتوقف عن الإستجابة بشكل مؤقت، كما أن حواف الشاشة الأربعة تتوقف عن الإستجابة، بينما لا يتأثر شريط الصفحة الرئيسية بالمشكلة.

وتشير التوقعات إلى أن مشكلة تجميد الشاشة في هواتف 16 Pro تعود لمشكلة في البرمجيات قد يتم معالجتها لاحقاً في تحديث نظام التشغيل.

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