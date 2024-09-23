تكنولوجيا: صور مسربة توضح التصميم الكامل لسماعة Nothing Ear (Open) اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Nothing للأسواق قريباً أول السماعات اللاسلكية المميزة بتصميم مفتوح، والتي تعرف بسماعة Nothing Ear (Open)، واليوم تكشف التسريبات المصورة عن تصميم هذا الإصدار بشكل كامل.

شارك موقع “WinFuture” مجموعة من التسريبات المصورة التي توضح تصميم سماعة Nothing Ear (Open) اللاسلكية التي تأتي قريباً بتصميم مفتوح.

وتأتي هذه التسريبات المصورة قبل إنطلاق الحدث الرسمي لشركة Nothing غداً 24 من سبتمبر لكشف النقاب عن سماعة Nothing Ear (Open).

أيضاً تكشف الصور عن تصميم يحاكي سماعة open-ear space، كما تأتي السماعة بمشبك يحيط بالأذن، مع مكبر صوتي، وتشير التسريبات إلى أن السماعة تضم محرك صوتيات بقدرة 14.2مم، أيضاً طورت السماعة لإنتاج صوتيات بجودة أعلى على غرار سماعات SoundCore وJBL.

كما تأتي السماعة اللاسلكية بعمر جيد للبطارية حيث تستمر حتى 8 ساعات من التشغيل، ويمتد عمر الشحن إلى 30 ساعة مع الحافظة.

ومع التصميم المفتوح لسماعة open-ear space تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار لن يدعم تقنية إلغاء الضوضاء، كما تشير التسريبات إلى أن كل سماعة تأتي بوزن 8.1 جرام، وتدعم معايير IP54 لمقاومة الماء.

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