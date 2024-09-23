تكنولوجيا: هواتف OnePlus Ace 5 وAce 5 Pro تأتي بكاميرات جديدة وسعة أكبر في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من هواتف OnePlus Ace، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن وان بلس تدعم هواتف OnePlus Ace 5 وAce 5 Pro بكاميرات جديدة وسعة أكبر في البطاريات.

تعقد شركة وان بلس مؤتمر في شهر أكتوبر المقبل لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 13، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق كوالكوم لمعالج Snapdragon 8 Gen 4 الجديد، على أن يكون هاتف وان بلس من الإصدارات الأولى المميزة بمعالج كوالكوم.

كما تشير التوقعات إلى أن وان بلس تعقد مؤتمر في السوق الصيني قريباً لإطلاق OnePlus Ace 5 وAce 5 Pro التي تأتي بترقية كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتوضح التسريبات خطط وان بلس لدعم الإصدارين بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.56، على أن يكون المستشعر من سلسلة IMX9 من سوني.

من جانب أخر يضم إصدار Pro مستشعر telephoto بعدسات periscope، وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في سلسلة هواتف Ace.

كما تدعم OnePlus الهاتفين بشاشة X2 OLED الجديدة المطورة من BOE، والتي تقدم للمرة الأولى في هاتف OnePlus 13، وتتميز الشاشة بدقة عرض 1.5K، أو بدقة 1260 بيكسل.

ويعد الإختلاف الأبرز بين هاتفي Ace 5 في المعالج، حيث يأتي هاتف Ace 5 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما ينطلق معالج Ace 5 Pro برقاقة Snapdragon 8 Gen 4.

وتؤكد التسريبات على ترقية سعة البطارية في كلا الإصدارين، على أن تتميز البطاريات بتقنية “Glacier” الجديدة، وتضم الهواتف بطاريات بقدرة 6000 mAh، ويدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

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