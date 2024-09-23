تكنولوجيا: معالج Dimensity 9400 يتفوق على رقاقة ابل Apple A18 Pro في إختبارات كرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Mediatek للإعلان عن رقاقة Dimensity 9400 الشهر المقبل، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن آداء الرقاقة في إختبارات كرت الشاشة، الذي يؤكد على تفوق الرقاقة على معالج Apple A18 Pro.

تدعم Mediatek معالج Dimensity 9400 القادم بكرت الشاشة Immortalis-G925 المطور من Arm، والذي يأتي بأعلى آداء في كرت الشاشة وفقاً لتفاصيل جاءت من الشركة اليوم.

وتؤكد نتائج إختبارات الآداء التي كُشِف عنها اليوم على تفوق Dimensity 9400 في إختبارات كرت الشاشة مقارنة بإصدار ابل A18 Pro.

ولقد إستطاع إصدار Mediatek تحقيق آداء 134 إطار لكل ثانية مع دقة 1440 بيكسل في إختبارات GFX Aztec، وهو معدل أعلى من رقاقة ابل A18 Pro التي سجلت معدل 72 إطار لكل ثانية، وأعلى من رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم التي سجلت 95 إطار لكل ثانية العام الماضي.

وتعد إختبارات “The Aztec” جزء من حزمة GFXBench، والتي تعمل على محاكاة بيئة تشغيل ألعاب مكثفة ثلاثية الأبعاد لدفع كروت الشاشة إلى أعلى مستوى في الآداء، مع واجهة Vulkan البرمجية، وهي واحدة من أعلى الواجهات البرمجية في الآداء.

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