شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن ChatGPT Canvas.. ما هو وكيف سيعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عن OpenAI عن ChatGPT Canvas وهي أداة جديدة تساعدك على العمل بشكل أوثق مع ChatGPT في مشاريع الكتابة والترميز، فبدلاً من مجرد الدردشة ذهابًا وإيابًا، يفتح Canvas في نافذة منفصلة حيث يمكنك أنت وChatGPT العمل معًا على أفكارك.

وسواء كنت تكتب قصة أو تقوم بتحرير مستند أو إصلاح بعض التعليمات البرمجية، فإن Canvas يجعل من السهل إجراء التغييرات والحصول على ملاحظات وتحسين عملك، كل ذلك في مكان واحد، حيث إنه مثل وجود مساعد هناك، يساعدك في ضبط مشروعك خطوة بخطوة.

كيف يعمل ChatGPT Canvas

تم بناء Canvas باستخدام نموذج GPT-4o وهو متاح حاليًا في الإصدار التجريبي لمستخدمي ChatGPT Plus وTeam، مع خطط للتوسع إلى Enterprise وEducation ومستخدمي Free في النهاية، وبدلاً من مجرد الرد على الأسئلة أو الأوامر في نافذة الدردشة، يسمح Canvas للمستخدمين بالتفاعل مع مشاريع الكتابة أو الترميز الأكبر حجمًا بشكل أكثر ديناميكية، إنه يوفر أدوات لتحرير المحتوى ومراجعته وتنقيحه بطريقة تعاونية.

وعند استخدام Canvas، يمكن لـ ChatGPT فهم سياق المشروع الذي تعمل عليه بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكنك تسليط الضوء على أقسام معينة من النص أو الكود الذي تريد أن يركز عليه ChatGPT، وبناءً على ذلك، سيقدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات مستهدفة وملاحظات مضمنة - يعمل مثل محرر النسخ أو مراجع الكود الذي يفهم المشروع بالكامل.



وهذا يجعل من السهل على المستخدمين توجيه انتباه الذكاء الاصطناعي والحصول على نتائج دقيقة للمهام الأكثر تعقيدًا.

ميزات للكتاب

-يوفر Canvas العديد من الاختصارات المفيدة للمساعدة في كتابة المشاريع.

-اقتراح التعديلات: يقدم ChatGPT اقتراحات مضمنة لتحسين المحتوى.

-ضبط الطول: يمكنك جعل النص أقصر أو أطول بناءً على احتياجاتك.

-تغيير مستوى القراءة: يمكنك ضبط تعقيد اللغة، من البسيط إلى الأكثر تقدمًا.



-التحسين النهائي: يتحقق ChatGPT من كتابتك من حيث القواعد والوضوح والاتساق.

-إضافة الرموز التعبيرية: يمكنه إضافة الرموز التعبيرية ذات الصلة لجعل نصك أكثر جاذبية.

تسهل هذه الميزات تحسين مشاريع الكتابة، سواء كنت تقوم بصياغة مقال أو كتابة منشور مدونة أو العمل على محتوى إبداعي.

ميزات الترميز

--بالنسبة لمهام الترميز، يعزز Canvas عملية المراجعة وتصحيح الأخطاء. نظرًا لأن الترميز غالبًا ما ينطوي على تكرارات متعددة، يساعد Canvas في تتبع التغييرات ويوفر الشفافية في التعديلات التي يجريها ChatGPT، تتضمن بعض الميزات الخاصة بالترميز ما يلي:

--مراجعة الكود: يقدم ChatGPT اقتراحات لتحسين الكود الخاص بك.

--إضافة سجلات: يمكنه إدراج عبارات الطباعة للمساعدة في تصحيح الأخطاء.

--إضافة تعليقات: يضيف ChatGPT تعليقات مفيدة لشرح أقسام الكود الخاص بك.

--إصلاح الأخطاء: يكتشف الذكاء الاصطناعي الأخطاء في الكود الخاص بك ويصححها.

--المنفذ إلى لغة أخرى: يمكنك ترجمة الكود إلى لغات برمجة مختلفة مثل JavaScript أو Python أو Java.

تجعل هذه الأدوات عملية التطوير أكثر سلاسة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون على مشاريع برمجة معقدة.

التعاون والتحكم

يتيح لك Canvas التحكم في مشروعك، يمكنك تحرير النص أو الكود مباشرة أثناء تلقي اقتراحات في الوقت الفعلي من ChatGPT، يوجد أيضًا زر الرجوع لاستعادة الإصدارات السابقة، مما يمنحك المرونة للتجربة بطرق مختلفة دون فقدان التقدم.

يمكن أن يفتح Canvas تلقائيًا عندما يكتشف ChatGPT أنه سيكون مفيدًا، مثل العمل على كتابة أطول أو مهام برمجة أكثر تعقيدًا، بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين تنشيط Canvas يدويًا عن طريق كتابة "استخدام Canvas" في مطالباتهم.

ما هو التالي لـ ChatGPT Canvas؟

لا يزال Canvas في مرحلة تجريبية مبكرة، وتخطط OpenAI لتحسين ميزاته بناءً على تعليقات المستخدمين، إنه أول تحديث مهم لواجهة ChatGPT المرئية وهو جزء من هدف OpenAI لجعل أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام، ومن خلال توفير واجهة حيث يمكن للمستخدمين التعاون مع الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية، يمثل Canvas خطوة كبيرة إلى الأمام في كيفية عمل الأشخاص مع الذكاء الاصطناعي لكتابة المشاريع والترميز.