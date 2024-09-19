تكنولوجيا: جوجل تقوم بتحديث Nest Learning Thermostat وتضيف عناصر تحكم يدوية في السطوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت جوجل تحديثًا مهمًا لـ Nest Learning Thermostat (الجيل الرابع) والذي يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، لا سيما فيما يتعلق برؤية الشاشة.

يعالج التحديث شكوى مستخدم حديثة بشأن الضبط التلقائي للسطوع في منظم الحرارة، والذي شعر الكثيرون أنه غالبًا مايكون خافتًا للغاية، مما يجعل من الصعب قراءته في ظروف إضاءة معينة.

ومع التحديث الجديد، تقول جوجل أن ميزة السطوع التلقائي لمنظم الحرارة ستتكيف الآن بذكاء مع مستويات الإضاءة المختلفة، مما يضمن سهولة قراءة الشاشة دائمًا.

وبالإضافة إلى الضبط التلقائي المحسن، سيحصل المستخدمون أيضًا على القدرة على التحكم يدويًا في سطوع الشاشة. وهذا يمكّن المستخدمين من ضبط مستوى السطوع بدقة حسب رغبتهم، بغض النظر عن ظروف الإضاءة المحيطة.



يعد الوصول إلى إعداد السطوع اليدوي الجديد أمرًا بسيطًا. يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قائمة إعدادات منظم الحرارة، وتحديد إعدادات الجهاز، ثم اختيار سطوع العرض.وهنا، يمكنهم التبديل بين الوضع التلقائي واليدوي.

في الوضع اليدوي، يمكن للمستخدمين ضبط السطوع إلى المستوى المطلوب. يعكس هذا التحديث رغبة جوجل في الاستماع إلى تعليقات قاعدة مستخدميها حول المنتجات التي تم إطلاقها حديثًا ومواصلة تحسينها.

ومن خلال معالجة المخاوف المتعلقة بقابلية قراءة الشاشة وإدخال التحكم اليدوي في السطوع، تعمل جوجل على جعل Nest Learning Thermostat أكثر سهولة في الاستخدام ويمكن الوصول إليه.

يضمن الطرح التلقائي لجميع أجهزة الجيل الرابع أن يستفيد جميع المستخدمين من هذه التحسينات في الأسابيع المقبلة.

يجري حاليًا طرح الإصلاح، وتقول جوجل إنه بمجرد حصول الجميع عليه، سترسل إشعارًا من خلال مركز الرسائل في تطبيق Google Home ينصح الجميع بتجربة الميزة الجديدة.

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