تكنولوجيا: قائمة هواتف الأيفون التي تدعم تحديث iOS 18 الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث iOS 18 الجديد من ابل اليوم بشكل رسمي للإصدارات المتوافقة من هواتف الأيفون، وفيما يلي نستعرض قائمة هواتف الأيفون التي تدعم هذا التحديث.

يبدأ الملايين من مستخدمي هواتف الأيفون اليوم بتثبيت الإصدار الجديد من نظام تشغيل iOS 18، وتعد هواتف iPhone XR، وiPhone XS، وأيضاً XS Max أقدم الإصدارات التي تدعم هذا التحديث، أي الإصدارات التي أطلقت في 2018 من هواتف الأيفون.

كما تتضمن قائمة الهواتف المتوافقة هواتف الأيفون اللاحقة التي أطلقت منذ عام 2018 وحتى الآن، على أن يظهر التحديث في قائمة الإعدادات عبر تبويب عام، ومن ثم إختيار قسم تحديث البرمجيات، ويدعم تحديث iOS 18 الإصدارات التالية:

هاتف iPhone 16

هاتف iPhone 16 Plus

هاتف iPhone 16 Pro

هاتف iPhone 16 Pro Max

هاتف iPhone 15

هاتف iPhone 15 Plus

هاتف iPhone 15 Pro

هاتف iPhone 15 Pro Max

هاتف iPhone 14

هاتف iPhone 14 Plus

هاتف iPhone 14 Pro

هاتف iPhone 14 Pro Max

هاتف iPhone 13

هاتف iPhone 13 mini

هاتف iPhone 13 Pro

هاتف iPhone 13 Pro Max

هاتف iPhone 12

هاتف iPhone 12 mini

هاتف iPhone 12 Pro

هاتف iPhone 12 Pro Max

هاتف iPhone 11

هاتف iPhone 11 Pro

هاتف iPhone 11 Pro Max

هاتف iPhone XS

هاتف iPhone XS Max

هاتف iPhone XR

هاتف iPhone SE (2022)

هاتف iPhone SE (2020)

أيضاً لن تُلزم ابل كافة المستخدمين بالتحديث إلى نظام iOS 18 للحصول على تحديثات الحماية والآمان، حيث تؤكد ابل على خططها لدفع تحديثات الحماية لهواتف الأيفون التي تعمل بإصدار iOS 17.7 من نظام التشغيل.

يذكر أن منصة الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligence” لن تتوفر للمستحدمين عبر تحديث iOS 18، حيث تخطط ابل لدفع منصة الذكاء الإصطناعي بدءاً من iOS 18.1.

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