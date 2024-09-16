تكنولوجيا: ابل تقدم أجهزة MacBook Pro في مؤتمرها القادم بمعالجات M4 Pro وM4 Max الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار المحلل “Mark Gurman” في تقريره الأخير إلى أن شركة ابل تستعد لعقد مؤتمر قريباً لإطلاق جيل جديد من أجهزة MacBook Pro بمعالجات M4 Pro وM4 Max، كما تقدم جهاز iPad 11 خلال الحدث.

تستعد شركة ابل لعقد مؤتمر خلال الفترة القادمة لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro، ولقد أشار المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر مؤخراً إلى أن حدث ابل ينطلق خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق أجهزة MacBook Pro.

ولقد أكد التقرير على أن ابل قد بدأت بالفعل الإنتاج الضخم لهذه الإصدارات خلال الشهر الماضي، كما أوضح التقرير أن الجيل القادم من أجهزة MacBook Pro لن يتضمن أي تغييرات في التصميم، على أن تستهدف هذه الإصدارات التركيز على تحسين الآداء من خلال سلسلة معالجات M4 الجديدة.

ومن المقرر أن تضم الأجهزة المرتقبة معالجات M4 Pro وM4 Max، كما تخطط ابل لدعم جهاز iMac القادم برقاقة M4، إلا أن التسريبات لم تؤكد على حجم الشاشة المميز لجهاز iMac بين 27 إنش أو أكبر.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن شركة ابل ستقدم إصدار جديد من أجهزة Mac Mini خلال فعاليات مؤتمرها القادم، على أن يأتي بمعالجات M4 وM4 Pro، كما يأتي هذا الإصدار ببعض التغييرات في التصميم، لذا سيكون من بين الإصدارات المرتقبة من المستخدمين هذا العام.

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