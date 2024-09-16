تكنولوجيا: ابل تستمر في تطوير ساعة Apple Watch SE 3 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل لم تنتهي من تطوير إصدارها الجديد من الساعات الذكية Apple Watch SE 3 حتى الآن، كما سلط التقرير الضوء على بعض المواصفات المرتقبة في هذا الإصدار.

تستعد شركة ابل لإجراء بعض التغييرات في تصميم الجيل القادم من ساعات Watch SE منخفضة التكلفة، ولقد أوضح تقرير نشر مؤخراً من المحلل “Mark Gurman” أن شركة ابل تستمر في العمل على تطوير ساعة Watch SE 3 الذكية.

ولقد أشارت بعض التوقعات إلى خطط ابل لإطلاق هذا الإصدار من الساعات الذكية في مؤتمر الشركة الأخير، إلا أن عملاق التكنولوجيا ابل قدمت Apple Watch Series 10 وتحديث Apple Watch Ultra 2 فقط خلال الحدث.

وعلى عكس الإصدار السابق من السلسلة الذي جاء بتصميم من الألومنيوم، تقدم ابل ساعة Apple Watch SE 3 القادمة بتصميم من البلاستيك وذلك بهدف خفض التكلفة وتنويع إختيارات الألوان المقدمة من ابل لهذا الإصدار.

وتشير التوقعات إلى أن ساعة Apple Watch SE 3 الذكية تنطلق خلال الفترة القادمة للأسواق بسعر 200 دولار تقريباً، لذا ستكون منافس قوي لإصدار سامسونج Galaxy Watch FE.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الجيل القادم من ساعات Apple Watch SE يأتي بترقية في الآداء عبر دعم الساعة الذكية برقاقة S9 أو S10.

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