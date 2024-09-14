تكنولوجيا: ‏Google TV يقوم بتوسيع عروض القنوات المجانية من خلال FreePlay

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل تطبيق Google TV على توسيع مجموعته من القنوات التلفازية المجانية. وقامت الشركة مؤخرًا بإعادة تسمية هذه القنوات باسم FreePlay.

ظهرت هذه العلامة التجارية الجديدة لأول مرة على جهاز البث وهي تظهر الآن على المزيد من أجهزة تلفاز أندرويد.

وتعتبر العلامة التجارية FreePlay متاحة الآن على أجهزة Chromecast وأجهزة تلفاز أندرويد من علامات تجارية مثل TCL و Hisense.

يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة، حيث يتم تقديم هذه القنوات المجانية، العثور على هذه العلامة التجارية الجديدة ضمن علامة التبويب “مباشر” على شاشة Google TV الرئيسية الخاصة بهم. لا يؤثر تغيير اسم FreePlay على كيفية عمل قنوات Google TV المجانية. ومع ذلك، فإنه قد يقترح الميزات المستقبلية.

يمكن أن يتوسع FreePlay ليشمل وسائط مجانية أخرى، مثل الأفلام والبرامج التلفازية من YouTube أو منصات البث الأخرى المدعومة بالإعلانات.

يمكن أن يشير تغيير العلامة التجارية هذا أيضًا إلى تركيز أكبر على المحتوى المجاني. ونظرًا لأن المزيد من خدمات البث تقدم اشتراكات مدفوعة، فقد يضع Google TV نفسه كمركز للترفيه المجاني.

قد يجذب هذا المستخدمين المهتمين بالميزانية أو يريدون ببساطة استكشاف نطاق أوسع من المحتوى دون الالتزام بالاشتراك.

تتوسع مجموعة القنوات التلفازية المجانية من خدمة Google TV منذ إطلاقها في أوائل عام 2023. بدأت المنصة بـ 80 قناة ولديها الآن 150 قناة اعتبارًا من سبتمبر 2024.

يُظهر تغيير العلامة التجارية FreePlay أن جوجل ملتزمة بالاستثمار في النظام البيئي للمحتوى المجاني الخاص بها.

ومع تحول المزيد من الأشخاص من استخدام الكابل إلى البث المباشر، يمكن أن يصبح Google TV خيارًا شائعًا للترفيه المجاني.

المصدر