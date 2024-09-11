شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موجودة فى أندرويد من زمان.. ميزة "إيقاف تسجيل الفيديو" تصل لـ iPhone 16 لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ابل عن تزويد هاتفها الجديد iPhone 16، بتحديث iOS 18 Release Candidate (RC)، والذى يمنح هاتفها الجديد ميزة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة التقاط الفيديو، وبموجب تلك الميزة سيتمكن المستخدمون من إيقاف تسجيلات الفيديو الحية مؤقتًا، حيث تظهر هذه الميزة كخيار عائم في عدسة الكاميرا.

ميزة ايقاف التسجيل

ابل تعلن عن ميزة جديدة في هاتف iPhone 16

ويسهم تحديث iOS 18 Release Candidate، فى اتاحة هذه الميزة، وبمجرد بدء التسجيل، سيرى المستخدمون الآن زر إيقاف مؤقت على الجانب الأيسر، إلى جانب خياري "إيقاف التسجيل" و"اللقطة الفورية" الآخرين، وقد أكدت ابل أن قبل هذا التحديث لم يكن لدى المستخدمين خيار إيقاف تسجيل الفيديو المباشر مؤقتًا، فقد كان عليهم إيقاف التسجيل وبدءه وربطهما معًا لإنشاء مقطع واحد.



خاصية "إيقاف التسجيل" للفيديوهات.. أحدث مزايا iPhone 16

وتزيد هذه الميزة المتوفرة في هاتف iPhone 16، من عامل الراحة لمن يرغب في تصوير مقاطع فيديو بشكل متكرر على هواتف iPhone الخاصة بهم، فقد تمكن أعضاء فريق Gadgets 360 من التحقق من توفر الميزة من خلال تنزيل وتثبيت هذا التحديث.



والمثير للدهشة أن هذه الميزة التي تعلن عنها ابل في هاتفها الجديد iPhone 16، كانت موجودة على Android منذ فترة طويلة، الأمر الذى يجعل ابل تأخرت كثيرافي إطلاق هذه الميزة.

أهم مزايا التحديث التجريبي من ابل في هاتف iPhone 16

والتقرير تؤكد أن أحدث تحديث تجريبي من Apple برقم الإصدار 22A3354، لا يتضمن أي ميزات جديدة أخرى ولكنه يحمل بعض المزايا، بما في ذلك طرق جديدة لتخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، وتطبيق كلمات مرور جديد، وتطبيق صور مُجدد، والمزيد من الخيارات في مركز التحكم، كما سيتمكن مستخدمي ايفون من تسجيل المكالمات والحصول على نصوصهم في تطبيق Notes.