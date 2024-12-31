شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام chatGPT على موبايلك iPhone.. دليلك الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إصدار iOS 18.2 في 11 ديسمبر، أصبح تكامل ChatGPT جزءًا لا يتجزأ من Apple Intelligence، إذا كنت تمتلك جهاز iPhone أو iPad أو Mac حديثًا، فيمكنك الوصول إلى chatbot الخاص بـ OpenAI مباشرة من جهازك، دون الحاجة إلى المرور عبر تطبيق ChatGPT أو عميل الويب.

ما هو ChatGPT؟

ChatGPT هو chatbot ذكاء اصطناعي مولد تم إنشاؤه بواسطة OpenAI ويعمل بنموذج تعلم آلي كبير للغة. بالإضافة إلى القدرة على التفاعل مع الأشخاص باستخدام اللغة الطبيعية، يمكن لـ ChatGPT البحث في الويب وحل مشكلات الرياضيات والترميز المعقدة، بالإضافة إلى إنشاء النصوص والصور والصوت.

في يونيو 2024، أعلنت Apple أنها تتعاون مع OpenAI لدمج ChatGPT في Apple Intelligence، في حين أن بعض ميزات ChatGPT المميزة متاحة مباشرة داخل أنظمة التشغيل iOS وiPadOS وmacOS، إلا أن العديد منها، مثل Advanced Voice Mode، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تطبيق ChatGPT أو موقع OpenAI على الويب.

أين يمكنك استخدام ChatGPT على جهاز iPhone الخاص بك؟

على iPhone، يتوفر ChatGPT بشكل أساسي من خلال ثلاثة أسطح، أولاً، يمكن لـ Siri اللجوء إلى ChatGPT للإجابة على أسئلتك. في الحالات التي يحدد فيها المساعد الرقمي لشركة Apple أن ChatGPT يمكنه مساعدتك بشكل أفضل، فسوف يطلب منك إذنك لمشاركة طلبك مع OpenAI.

يمكنك أيضًا استخدام ChatGPT لتحديد الأماكن والأشياء من خلال قائمة التحكم في الكاميرا في iPhone 16.

أخيرًا، يمكنك الحصول على مساعدة ChatGPT عند استخدام "أدوات الكتابة" الجديدة من Apple، في الأساس، في أي وقت تكتب فيه باستخدام لوحة المفاتيح المدمجة في iPhone، بما في ذلك في تطبيقات الطرف الأول مثل Notes وMail وMessages، يمكن أن يساعدك ChatGPT في كتابة النص.

اضغط مطولاً على قسم من النص لإظهار أداة تحديد النص في iOS 18.

انقر فوق أدوات الكتابة، قد تحتاج إلى النقر فوق رمز السهم حتى يظهر الخيار.

حدد "إنشاء".

انقر فوق "إنشاء باستخدام ChatGPT"، واكتب موجهًا يصف ما تريد أن يكتبه ChatGPT لك.

إليك كيفية الوصول إليها:هل تحتاج إلى حساب OpenAI لاستخدام ChatGPT على iPhone؟

لا، لا يلزم وجود حساب OpenAI لاستخدام ChatGPT على iPhone، ومع ذلك، إذا كان لديك اشتراك مدفوع، فيمكنك استخدام ميزات ChatGPT على جهازك بشكل متكرر، سيؤدي تسجيل الدخول إلى حسابك أيضًا إلى حفظ أي طلبات في سجل ChatGPT الخاص بك.

كيفية إعداد ChatGPT

إذا لم يطالبك iPhone بتمكين ChatGPT بالفعل، فيمكنك تشغيل الامتداد يدويًا باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات.

انقر فوق Apple Intelligence & Siri.

انقر فوق ChatGPT، ثم حدد "إعداد".

انقر فوق تمكين ChatGPT أو استخدام ChatGPT مع حساب.

حدد الأخير إذا كان لديك حساب OpenAI.

ما أجهزة Apple التي توفر تكامل ChatGPT؟

يلزم وجود iPhone مزود بـ Apple Intelligence لاستخدام ChatGPT، اعتبارًا من وقت كتابة هذا المقال، يتوفر Apple Intelligence على الأجهزة التالية: