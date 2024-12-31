تكنولوجيا: السعر المتوقع لهاتف iPhone SE 4 المرتقب من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف iPhone SE 4 للأضواء من جديد في أحدث التسريبات التي تكشف عن السعر المتوقع لهذا الإصدار قبل إنطلاقه رسمياً للأسواق العام المقبل.

شغل الجيل القادم من هواتف iPhone SE العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي أوضحت التصميم المميز للهاتف، كما أشارت إلى خطط ابل لدعم هذا الإصدار بأول شريحة مودم 5G مطورة من ابل.

وفي أحدث التسريبات التي جاءت من كوريا كُشِف عن السعر المتوقع للهاتف، حيث تخطط ابل لإطلاق الهاتف للأسواق بسعر يبدأ من 499 دولار، أي أقل من سعر iPhone 16 بقيمة 300 دولار، لذا يعد هاتف iPhone SE 4 إصدار بمستوى تسعير جيد مقارنة بالإصدارات المميزة من هواتف الأيفون.

من جانب أخر كانت ابل قد أطلقت إصدارها السابق من سلسلة iPhone SE في 2022 بسعر 429 دولار، لذا يأتي الإصدار الجديد بسعر أعلى 70 دولار مقارنة بهاتف iPhone SE 3.

ويعد هذا الإرتفاع في مستوى تسعير هاتف SE القادم مقبول مع الترقيات المتوقعة في الهاتف، حيث يأتي برقاقة A18 التي قدمت في سلسلة iPhone 16، كما يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

كما تدعم ابل الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.06 إنش، ومعدل تحديث 60 Hz، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بملامح تصميم iPhone 14، وتضم شاشة الهاتف نتوء للكاميرة الأمامية مع نظام كاميرة Face ID.

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