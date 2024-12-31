شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مزامنة هاتف Android مع جهاز الكمبيوتر بنظام ويندوز.. دليلك خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم متجر جوجل بلاي العديد من التطبيقات لمزامنة جهاز أندرويد مع ويندوز، ولكن تطبيق Phone Link من مايكروسوفت يعد من أبسط الخيارات لعكس هاتفك على جهاز الكمبيوتر، حيث تم إطلاقه في عام 2018، ويتيح Phone Link الاتصال بأجهزة أندرويد عبر البلوتوث أو الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول ويوفر العديد من الميزات.

إجراء واستقبال المكالمات

إرسال والرد على الرسائل

عرض الإشعارات على الهاتف

نقل وعرض الصور

التحكم في تشغيل الوسائط

عكس التطبيقات من هاتفك إلا جهاز كمبيوتر

إنشاء نقطة اتصال فورية

النسخ واللصق بين الأندرويد وويندوز

مشاركة الملفات لاسلكياً

رغم أن Phone Link لا يحتوي على بعض الميزات التي تقدمها تطبيقات أخرى مثل AirDroid، إليك أبرز الوظائف التي يقدمها:



لكن على العملاء استخدام حساب مايكروسوفت لتفعيل Phone Link، كما يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر والهاتف الأندرويد على نفس الشبكة ليعمل بعض الوظائف.

كيفية إعداد تطبيق Microsoft Phone Link؟

يتم تثبيت Phone Link مسبقاً على معظم أجهزة الكمبيوتر، ولكن إذا لم يكن لديك التطبيق، يمكنك تحميله وتثبيته من متجر مايكروسوفت.

بعض هواتف سامسونج، ريلمي وغيرها تأتي مع تطبيق Link to Windows مثبتاً مسبقاً، وإذا لم يكن موجوداً على جهازك، يمكنك ببساطة تحميله من متجر جوجل بلاي.

بعد تثبيت التطبيق، افتح تطبيق Phone Link على جهاز الكمبيوتر، وعند ظهور الشاشة، اختر أندرويد، كذلك افتح تطبيق Link to Windows على هاتفك، وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب مايكروسوفت الذي تستخدمه على جهاز الكمبيوتر.

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يظهر على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك، ومن ثم قم بمنح الأذونات المطلوبة، وإذا احتاج التطبيق إلى أذونات إضافية، سيطلب منك منحها على هاتفك.

بمجرد إعداد Phone Link، يمكنك البدء في نقل الملفات لاسلكياً، إجراء واستقبال المكالمات، الرد على الإشعارات، وحتى عكس التطبيقات من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر.