تكنولوجيا: أبل تطرح ستة أحزمة Apple Watch جديدة مع حوالي 40 لون جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة أبل اليوم ستة أحزمة Apple Watch جديدة كلياً وما يقرب من 40 خياراً جديداً للألوان، لتحديث تشكيلة ملحقات الساعة الذكية.

يعد Titanium Milanese Loop الجديد أول حزام معدني مصمم لـ Apple Watch Ultra، وهو مستوحى من شبكة خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل يستخدمها الغواصون تاريخياً. كما انها منسوجة من نفس التيتانيوم المستخدم في صناعة هيكل Apple Watch Ultra.

تقول شركة أبل إن عملية مخصصة للنسيج، والتسطيح، واللحام بالليزر، والطحن، والتلميع الدقيق لسلك التيتانيوم تؤدي إلى أشكال معينات دقيقة ومترابطة توفر ثنى فاخر، مكتمل بزر مزدوج، وإبزيم على شكل مظلة، والذي يعتبر آمن بدرجة كافية لجميع الرياضات المائية.

يعد Hermès Grand H أول سوار Apple Watch من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل من Hermès، في حين أن Hermès En Mer حصري لساعة Apple Watch Hermès Ultra 2، والتي تتميز أيضًا بوجه ساعة Hermès Maritime المطابق الذي يتميز بأرقام Cape Cod الرسومية، وإطار العرض الثاني، ومؤقت العد التنازلي لسباق القوارب للإبحار الذي يتم تشغيله بواسطة زر الإجراء.

ويواصل كل من حزام FineWoven Modern Buckle وMilanese Loop وسوار Link في تقديم أجزاء صلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكن مع تشطيبات معدلة تتوافق مع خيارات الألوان الجديدة المصنوعة من التيتانيوم الطبيعي والذهبي والأردوازي في Apple Watch Series 10.

تتوفر الآن خيارات الألوان الجديدة لساعة Hermès Kilim Single Tour لساعات أبل مقاس 46 ملم فقط، على عكس خيارات الألوان السابقة التي لا تزال متاحة لكلا حجمي الهيكل.

تأتي جميع أحزمة Apple Watch الجديدة متاحة للطلب، ولكن لن يتم إطلاق Apple Watch Series 10 و Apple Watch Ultra 2 حتى يوم الجمعة 20 سبتمبر.

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