تكنولوجيا: مراجعة لكرت الشاشة Gigabyte RTX 4070 Super Aero OC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينافس كرت الشاشة Gigabyte RTX 4070 Super Aero OC في الأسواق بتكوينات تقدم أفضل آداء، كما يأتي النموذج الأبيض بشكل خاص بتصميم أنيق، وفي السطور القادمة نسلط الضوء على تصميم وآداء كرت الشاشة.

يعد اللون الأبيض من كرت الشاشة RTX 4070 Super Aero OC نقطة تسويق رئيسية، حيث تأتي بغطاء باللون الأبيض، ولوحة خلفية فضية، مع جزء RGB واحد.

أيضاً يأتي كرت الشاشة Aero OC بنظام تبرد فعال جداً، ومع أقصى آداء في كرت الشاشة لم ترتفع حرارة كرت الشاشة بشكل كبير، حيث كانت حرارة هذا الإصدار أقل 10 درجات مقارنة بإصدار Founders من كرت الشاشة مع إستخدام وضع OC BIOS.

كما أن الآداء الحراري لكرت الشاشة يتميز بمستوى أفضل عند مقارنته بأي من كروت 4070 Super الأخرى، أيضاً تدعم إضافة BIOS المزدوج المستخدمين في الإختيار بين الوضع الصامت أو وضع OC دون الحاجة إلى التضحية بالمستوى المطلوب في الآداء.

وفي التجربة العملية لكرت الشاشة في تشغيل الألعاب قدمت آداء أفضل مقارنة بإصدار “Founders”، حيث تم تعزيز سرعة تردد التشغيل في Aero OC بمستوى معتدل نسبياً ليقدم كرت الشاشة آداء أسرع 50MHz مقارنة بإصدار Founder.

وتدعم RTX 4070 Super Aero OC تشغيل ألعاب بدقة 1440 بيكسل، وأيضاً ألعاب المبتدئين بدقة 4K، إلا أن معدل الإطارات لن يتخطى الإصدار المرجعي من كرت الشاشة بفارق كبير.

ولقد كان قرار Gigabyte لزيادة الطاقة إلى 320W الإختيار الأمثل مع رفع تردد التشغيل، حيث يدعم هذا الإختيار المستخدم في الحفاظ على سرعة تشغيل أكبر من 3GHz، وهو ما يجعل من هذا الإصدار الأفضل بين بطاقات 4070 Super المنافسة.

ويعد مستوى التسعير لكرت الشاشة Gigabyte RTX 4070 Super Aero OC هو نقطة الإختلاف بين المستخدمين، حيث يرتفع السعر بنسبة 14%، إلا أن المميزات المقدمة في هذا الإصدار من التصميم الأنيق، والآداء الحراري الممتاز سيدفع الكثيرين إلى إختيار إصدار Gigabyte.