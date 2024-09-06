تكنولوجيا: Acer تطلق جهاز Swift 14 AI بمعالجات Intel Lunar Lake في #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Acer في معرض برلين جهاز الحاسب المحمول Swift 14 AI الذي ينطلق بمعالجات Intel Lunar Lake، ويتوفر بسعر يبدأ من 1325 دولار.

يتميز Swift 14 AI بشاشة OLED بحجم 14 إنش ودقة عرض 2K أو 3K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، ومعايير HDR True Black 500، وتغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 100% لتجربة عرض مميزة.

كما يتوفر Swift 14 AI بتطبيقات الذكاء الإصطناعي التي تدعم تحسين الإنتاجية في الأجهزة، وتتوفر الأجهزة بعدد 4 تكوينات من سلسلة معالجات Intel Core Ultra 200 والتي تشمل:

معالج Intel Core Ultra 5 228V

معالج Intel Core Ultra 5 226V

معالج Intel Core Ultra 7 258V

معالج Intel Core Ultra 7 256V

ويأتي أعلى نموذج من معالجات Core Ultra 7 مع أعلى فئة من كروت الشاشة المتصلة المقدمة من إنتل Arc 140V iGPU، لدعم المستخدمين في تشغيل بعض الألعاب بآداء جيد، بينما تأتي النماذج المميزة بمعالجات Core Ultra 5 بكرت الشاشة المتصل Arc 130V iGPU الذي يأتي بآداء أقل.

كما يدعم Acer Swift 14 AI ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPPDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0، مع كاميرة QHD webcam بدقة 1440 بيكسل، الجهاز يدعم أيضاً تقنية DTS:X Ultra في الصوتيات، وتقنية WiFi 7، ويتوفر بسعر 1325 دولار.

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