تكنولوجيا: الكشف عن جهاز الحاسب الصغير Blackview MP100 المزود بمعالج AMD Ryzen 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق جهاز الحاسب الصغير Blackview MP100 والذي يأتي بسعر في المتناول. يتم تشغيل الجهاز الجديد بواسطة معالج Ryzen 7 5700U مع ما يصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزينية تبلغ 3 تيرابايت.

يأتي جهاز الحاسب الصغير Blackview MP100 مزودًا بكمية مناسبة من الطاقة، وهو يأتي في العديد من تكوينات الذاكرة/التخزين من 16 جيجابايت/512 جيجابايت إلى 32 جيجابايت/1 تيرابايت.

يحتوي معالج AMD Ryzen 7 5700U على 8 أنوية و 16 خيط مسار ويمكنه التعامل بشكل مريح مع معظم أعباء العمل الإنتاجية والترفيهية.

يمكن زيادة سعة تخزين المعالج حتى 3 تيرابايت بينما يمكن أن تصل الذاكرة إلى 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. يمكن تحقيق ذلك باستخدام مجموعة Crucial CL22 التي يتم بيعها بالتجزئة حاليًا على Amazon مقابل 133.65 دولارًا.

يحتوي MP 100 على وحدة معالجة الرسوميات AMD Radeon RX Vega 8 المدمجة ولكن هذا أقل من Radeon 780M. وتشير النتائج المعيارية الأخيرة إلى أن MP 100 يمكنه تشغيل العديد من الألعاب بسهولة بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو أعلى مع تقليل الإعدادات.

وفيما يتعلق بالتبريد، يحتوي جهاز الحاسب الصغير Blackview MP 100 على نظام تبريد متكامل يحافظ على برودة المكونات أثناء التشغيل مع الحد الأدنى من الضوضاء.

يبلغ الحد الأقصى لمستوى الضوضاء للحاسب الصغير 40 ديسيبل ويتم الوصول إلى هذا الحد أثناء ظروف الضغط. يحتوي جهاز الحاسب الصغير Blackview MP 100 على منفذي USB-C، ومنفذي USB 3.2 Gen 2، ومنفذ USB 2.0،ومنفذ Ethernet، ومنفذ HDMI 2.0، وواجهة DisplayPort واحدة، وهو متوافق مع الاتصال اللاسلكي Bluetooth 5.2 و WiFi 6.

يأتي الحاسب الصغير مزودًا بحامل VESA وإمكانية عرض ثلاثية ومصابيح RGB للإضاءة.

يتم تقديم Blackview MP 100 حاليًا عبر AliExpress بسعر مخفض قدره 276.99 دولارًا أمريكيًا لتكوين 16 جيجابايت/512 جيجابايت. في ان الخيار الأعلى هو خيار 32 جيجابايت/1 تيرابايت بسعر 341.60 دولارًا.

المصدر