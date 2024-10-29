تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث macOS Sequoia 15.1 بمنصة “Apple Intelligence”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث macOS Sequoia 15.1 لمستخدمي أجهزة ماك المتوافقة بميزة دعم مميزات الذكاء الإصطناعي عبر منصة “Apple Intelligence”.

يأتي تحديث macOS 15.1 ببعض المميزات الجديدة للمستخدمين إلى جانب منصة الذكاء الإصطناعي، والتي تشمل ترقية في ميزة “iPhone Mirroring” التي قدمت للمرة الأولى في تحديث macOS Sequoia الشهر الماضي، والتي تتيح سحب وإفلات ملفات الصور بين هواتف الأيفون وأجهزة ماك، وهي خدمة بديلة لميزة AirDrop لنقل الملفات.

كما تأتي قائمة البطارية في التحديث الجديد بشريط في القائمة مع وضع الطاقة المنخفض الذي يدعم المستخدم إيقاف التشغيل بتجربة سلسة وسريعة.

ويدعم تحديث macOS Sequoia 15.1 المرحلة الأولى من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تشمل الآتي:

إصدار جديد من Siri

يأتي هذا التحديث إصدار جديد من مساعد Siri الرقمي، والذي ينطلق بتصميم جديد، مع وضع يدعم الإدخال بالكتابة، مع إدراك أفضل لمنتجات ابل، ومعالجة سريعة للطلبات، على أن تأتي التحديثات اللاحقة بترقية أكبر للمساعد الرقمي.

ملخص الإشعارات:يدعم هذا التحديث المستخدم بملخص للإشعارات بتقنية الذكاء الإصطناعي لتجربة سلسة وسريعة لعرض الإشعارات.

أدوات الكتابة:ينطلق تحديث Sequoia 15.1 بأدوات كتابة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تدعم مراجعة النصوص وإعادة كتابة النصوص بمستوى إحترافي، وإعادة تنسيق النصوص، ومن المقرر أن تقدم ابل لاحقاً دعم لروبوت الدردشة ChatGPT.

ميزة Clean Up للصور: تدعم هذه الميزة إزالة الأشياء أو الأشخاص من الصور بسلاسة.

البحث في الصور بإدخال صوتي باللغة الطبيعية: وتدعم الميزة المستخدم في البحث عن الصور ومقاطع الفيديو باللغة الطبيعية.

وتدعم الميزة المستخدم في البحث عن الصور ومقاطع الفيديو باللغة الطبيعية. إنشاء أفلام للذكريات: حيث يمكن إنشاء مقطع فيديو من خلال إعطاء تعليمات مخصصة لتقنية الذكاء الإصطناعي.

حيث يمكن إنشاء مقطع فيديو من خلال إعطاء تعليمات مخصصة لتقنية الذكاء الإصطناعي. تحديد أولوية الرسائل في البريد الإلكتروني: حيث يعمل الذكاء الإصطناعي على عرض الرسائل الهامة في المقدمة.

حيث يعمل الذكاء الإصطناعي على عرض الرسائل الهامة في المقدمة. الردود الذكية في البريد الإلكتروني: يأتي التحديث بتحسينات في عرض مقترحات ذكية للرد على رسائل البريد الإلكتروني

يأتي التحديث بتحسينات في عرض مقترحات ذكية للرد على رسائل البريد الإلكتروني ملخص البريد الإلكتروني والرسائل: ملخص بسيط لعرض الرسائل الهامة والبريد الإلكتروني.

توافق تحديث Sequoia 15.1

يتوافق تحديث macOS 15.1 في العمل مع جميع أجهزة ماك التي تدعم الآن تحديث macOS 15.1، ومن المقرر أن يتوفر التحديث في إعدادات النظام في تبويب تحديث البرمجيات، على أن يتوافق مع الأجهزة المميزة برقاقة M1 أو الإصدارات اللاحقة من المعالجات.

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