تكنولوجيا: تسريبات توضح سعر هاتف Realme GT7 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن سعر هاتف Realme GT7 Pro المرتقب قبل إنطلاق الحدث الرسمي للإعلان عن الهاتف في 4 من شهر نوفمبر المقبل.

ظهر هاتف Realme GT7 Pro للتسجيل قبل الحجز المسبق في السوق الصيني، ولقد كُشِف عن سعر الهاتف في التفاصيل الجديدة، حيث يبدأ سعر الهاتف من 560 دولار أو 520 يورو.

وتدعم Realme هذا الإصدار برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Elite، كما يأتي بشاشة OLED Eco2، ويدعم الهاتف معايير IP69 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 6500 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 120W.

كما تؤكد هذه التفاصيل على إرتفاع سعر الهاتف عن الإصدار السابق بنسبة 15%، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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