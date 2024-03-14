تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Lenovo Legion Y700 اللوحي للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة لينوفو جهاز Lenovo Legion Y700 اللوحي المخصص للألعاب اليوم بشكل رسمي للأسواق العالمية، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وسعر يبدأ من 599 يورو.

ينطلق جهاز Legion Y700 اللوحي للأسواق العالمية بشاشة IPS LCD بحجم 8.8 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1600 في 2560 بيكسل، وتقنية Dolby Vision، وHDR10.

كما ينطلق الجهاز اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، على أن يأتي النموذج الرئيسي من الجهاز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم لينوفو هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم Legion Y700 بطارية بقدرة 6550 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وتقدم لينوفو هذا الإصدار بنظام التبريد السلبي “Legion ColdFront” مع غرف تبريد مخصصة، وهو نظام يدعم إستقرار حرارة الجهاز مع جلسات الألعاب الطويلة.

ويضم Legion Y700 اثنان من منافذ USB C على أن يدعم أحدهما معايير DisplayPort 1.4 لتوصيل شاشة خارجية، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز اللوحي في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا الشهر بسعر يبدأ من 599 يورو.

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