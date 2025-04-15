غادة عبد الرازق تغيّر لون شعرها وتفشل! – صور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صوراً جديدة لها كشفت من خلالها عن إصابتها في قدمها، حيث ظهرت في الصور الأولى بإطلالة جديدة كشفت خلالها عن تغيير في شكلها، لتفاجئ الجمهور بصورة أخيرة أظهرت تعرضها لإصابة في قدمها، ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ظهرت غادة في الصور الأولى بقصة شعر جديدة ولون مختلف تمامًا عن المعتاد، وكشفت عن سبب تغيير لون شعرها قائلة: “لقد غيرت لون شعري بسبب شيء مهم، لكن للأسف فشلت.. آسفة، على أي حال، هل أعجبكم اللون أم لا، حبيتو اللوك ولا لا؟”.

لكن المفاجأة كانت في الصورة الأخيرة والتي أظهرت فيها قدمها المصابة مربوطة بشاش أبيض.

وتفاعل العديد من المتابعين والنجوم مع منشور غادة، إذ علّقت الفنانة جوري بكر قائلة: “سلامتو القمر حبيبتي”، في حين كتب أحد المتابعين ممازحاً: “قمر، سلامتك ألف سلامة، الست شفاعات تعبتك جداً!”، في وقت أبدى فيه آخر إعجابه بإطلالتها قائلاً: “قمر في كل حاجة”.

مجلة لها