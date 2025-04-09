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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضحكات الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر حساباتهم الشخصية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من داخل حفل “طمبور” بالولاية الشمالية, بطله شيخ من قبيلة “الشوايقة”.
الشيخ أدهش المتابعين بعد مشاركته “الكورس” المصاحب للفنان الرقص بطريقة سريعة وجميلة وسط إعجاب وتفاعل الجمهور العريض الحاضر الحفل.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فإن السخرية كانت حاضرة, حيث كتب أحد المعلقين: (الشوايقة ديل جننو حميدتي البعاتي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيخ “شايقي” يدخل في وصلة رقص سريعة مع “الكورس” ويشعل حفل “طمبور” بالشمالية وساخرون: (الشوايقة ديل جننو حميدتي البعاتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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