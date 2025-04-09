شاهد بالفيديو.. شيخ “شايقي” يدخل في وصلة رقص سريعة مع “الكورس” ويشعل حفل “طمبور” بالشمالية وساخرون: (الشوايقة ديل جننو حميدتي البعاتي)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضحكات الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر حساباتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من داخل حفل “طمبور” بالولاية الشمالية, بطله شيخ من قبيلة “الشوايقة”.

الشيخ أدهش المتابعين بعد مشاركته “الكورس” المصاحب للفنان الرقص بطريقة سريعة وجميلة وسط إعجاب وتفاعل الجمهور العريض الحاضر الحفل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فإن السخرية كانت حاضرة, حيث كتب أحد المعلقين: (الشوايقة ديل جننو حميدتي البعاتي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)