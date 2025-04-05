أطعمة “لذيذة” تدمر دماغك وتصيبك بالاكتئاب دون أن تشعر

كشفت دراسة حديثة عن تأثيرات خطيرة لنوع من الأطعمة التي يعشقها الملايين حول العالم، وتصنف بأنها من “مسببات السعادة”.

ودرس الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة “بي إم سي” الطبية تأثير تناول “الأطعمة فائقة المعالجة” على الصحة النفسية وأعراض الاكتئاب لدى البالغين.

وتشير النتائج إلى أن تناول 4 وجبات أو أكثر يوميا من الأطعمة فائقة المعالجة، كالأطعمة المجمدة سريعة التحضير مثل البرغر والدجاج المقلي والهوت جوغ، أو حتى الحلويات مثل الآيس كريم، مرتبط بزيادة خطر الإضرار بصحة الدماغ والإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة 10%.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ميامي، بعد متابعة عادات الأكل لأكثر من 10 آلاف شخص بالغ على مدار 5 سنوات، أن الإكثار من تناول الأطعمة المصنعة يرتبط بفترات أطول من الاكتئاب والقلق.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يحصلون على 60% أو أكثر من سعراتهم الحرارية من هذه الأطعمة يعانون من تراجع ملحوظ في صحتهم العقلية، إذ تقل لديهم فرص الاستمتاع بأيام جيدة نفسيا، وفقا لمؤلف الدراسة، إريك هيشت.

وتعزو الدراسة هذه التأثيرات السلبية إلى المكونات غير الطبيعية في الأطعمة المصنعة، مثل النكهات الصناعية والمواد الحافظة والألوان، إلى جانب احتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والملح والسكر، بينما تفتقر إلى البروتين والألياف والمعادن.

ويؤدي الاستهلاك المستمر لهذه الأطعمة إلى إضعاف البكتيريا المعوية، مما يضر بالجهاز المناعي ويزيد الالتهابات المزمنة، وهو ما قد يسهم في تدهور الصحة العقلية على المدى الطويل.

وكالة سبوتنيك