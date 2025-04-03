*والي الخرطوم يبحث مع منظمة الهجرة الدولية المساهمة في برنامج استعادة الحياة وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين*

*رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية:سنعمل على استقطاب دعم لبرنامج التعافي بالخرطوم والمساعدة في العودة الطوعية وترحيل الأجانب*

عقب تحرير اغلب أنحاء ولاية الخرطوم بدأت الولاية في استقبال الوفود الأجنبية حيث

بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع وفد منظمة الهجرة الدولية مساهمة المنظمة في برنامج التدخل العاجل لاستعادة الحياة وذلك بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية صديق فريني والمدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة الطيب سعدالدين ومفوض العون الإنساني خالد عبد الرحيم.

وقدم رئيس وفد منظمة الهجرة الدولية محمد رفعت أن زيارتهم للخرطوم تجي بعد الانتصارات الاخيرة وزيادة مساحة التحرك الآمن داخل ولاية الخرطوم وقال انه من واقع زياراته الميدانية إتضح له حجم الدمار الذي طال البنى التحتية لمرافق المياه والكهرباء والمستشفيات كما تعرف على معانآة المواطن الذي كان يعيش في ظروف قاسية وحرمانه من أبسط حقوقه وأضاف أنه من واقع مسئوليته سينقل ما شاهده من دمار ومعانآة وسيعمل على إستقطاب دعم من الشركاء للمساعدة في الإعمار وتأهيل المواقع التي سيعود إليها المواطن وكذلك المساعدة في عودة السودانيين من الداخل والخارج وتشجيع الأجانب وتسهيل عودتهم لبلدانهم ولفت إلى رغبة المنظمة في إعادة فتح مقرها بالخرطوم لمزوالة نشاطها من داخله ومتابعة تنفيذ المخرجات التي تمت مناقشتها مع والي الخرطوم.

مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية صديق فريني ومفوض العون الإنساني ابديا تفاءلاً كبيرا بأن يكون لمنظمة الهجرة الدولية دور مهم في المرحلة القادمة عطفاً على المساعدات غير الغذائية التي قدمتها عبر وكلاءها في الخرطوم وتوقعات أن تتتدخل المنظمة في تقديم مساعدات غذائية وطبية.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قال أن المواطن السوداني صبر وتحمل أذى المليشيا التي قامت بقتله ونهبه وتشريده وقال أن اهتمامات المنظمة تتوافق مع احتياجات الولاية الراهنة وأعرب عن أمله ان تسهم المنظمة في تقديم العون الإنساني الغذائي والإسهام في إعمار مرافق المياه والكهرباء والصحة كما أعرب الوالي عن أسفه لعدم استجابة المفوضية السامية للاجئين لتطبيق القوانين الدولية تجاه الأجانب بوضعهم في معسكرات خارج المدن لافتاً للاضرار التي لحقت بالسودان عامة ولاية الخرطوم جراء قيام الأجانب بقتل وتشريده المواطن ودعا منظمة الهجرة الدولية بأن يكون لها دور إيجابي لترحيل الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية او وضعهم في معسكرات حسب ما تنص عليه القوانين الدولية.

إعلام ولاية الخرطوم