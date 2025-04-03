نشرت الفنانة السودانية الشابة ريماز ميرغني, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت ريماز, بتهنئة جمهورها بلقطة رومانسية مع زوجها الذي ظهر وهو يقف من خلفها. المطربة الشابة قامت بحذف الصورة بعد دقائق من نشرها بعد تعليقات سلبية من الجمهور, لكن بعض الصفحات أعادت نشرها من جديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة ريماز ميرغني تشعل مواقع الإجتماعي بلقطة رومانسية مع زوجها في ليلة العيد وتقوم بحذفها بعد دقائق بسبب ردة فعل الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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