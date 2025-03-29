والي النيل الأبيض يطمئن على أوضاع الأسرى الذين تم اجلائهم من سجون المليشيا المتمردة بجبل اولياء

اطمئن الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض على الأوضاع الصحية للأسرى الذين تم إطلاق سراحهم من سجون المليشيا المتمردة بمنطقة جبل اولياء بعد تحريرها واستعادة الأمن بها وإخلائهم إلى مستشفى القطينة .

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لمدينة القطينة برفقه اللواء الركن جمال جمعة ادم قائد الفرقة ١٨ مشاه والعميد الركن أمن الجزولي الطيب مدير المخابرات العامة بالولاية ، واللواء معاش خالد ابراهيم احمد رئيس اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالولاية ، والدكتور الزين سعد ادم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف ، والاستاذ الصادق محمد عثمان الامين العام لحكومة النيل ، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمقاومة الشعبية .

وكان في استقبالهم الاستاذ حسين الراجل المدير التنفيذي لمحلية القطينة ، واستمع الوالي لتنوير من وزير الصحة المكلف عن أوضاع الأسرى والخدمات الطبية والصحية والاجتماعية التي تم تقديمها لهم ،

ووجه والي النيل بتسخير كافة الإمكانيات لرعاية الأسرى من حيث العلاج والغذاء والكساء وتصنيف أوضاع الصحية لتقديم المزيد من التدخلات للعلاج بالمستشفيات المتخصصة وترتيب أوضاعهم لترحيلهم إلى أهلهم وذويهم ،

وفي ذات السياق اكد الدكتور الزين سعد ادم الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية أن الوزارة وفرت عدد من الكوادر الطبية والمحاليل الوريدية ووجبات الغذاء للأسرى الذين وصلوا إلى مستشفى القطينة ، وأشار إلى أن العدد الذي وصل حتى اليوم بلغ أكثر من ٦٠٠ أسير ومن المتوقع أن تصل اعداد أخرى خلال الأيام المقبلة .

وقال وزير الصحة أن هنالك تدخلات من عدد من الجهات من بينها ديوان الزكاة الذي تكفل بتوفير الغذاء وتقديم بعض المعينات الأخري ، بالإضافة لمبادرة جهاز المخابرات العامة بتوفير الكساء و محاليل وريدية وفراشات .

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