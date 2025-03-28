لعنة التاريخ ستطارد وتلاحق مليشيات وعصابات التمرد ومن ساندها ووقف مناصراً لها ومقرّاً بالصمت الفاعل والتواطؤ الخجول كل جرائمها البشعة التي ماتركت جسداً أو وجداناً سليماً إلا ألحقت به الأذي والألم والضرر ..
■ ستطارد لعنة التاريخ أوباش ومجرمي التمرد السريع وأبواقهم السياسية والإجتماعية والإعلامية داخل وخارج السودان ..
■ ستطاردهم اللعنة لمئات السنين .. ستبقي جرائمهم حيّة وباقية وموثقّة بالصوت والصورة .. ومن خيبتهم أنه تركوا آلاف الوثائق التي تثبت فظائعم المنكرة .. ومن خزيهم أن الشهود علي بطش الجنجويد وإذلالهم لأبناء الشعب السوداني قد كُتبت لهم النجاة وقد عايشوا مآسي هؤلاء المجرمين يوماً بيوم ..
■ قاتلهم اللهُ أينما ثُقِفُوا ..
■ وعند الله تجتمع الخصوم ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر من خزيهم أن الشهود علي بطش الجنجويد وإذلالهم لأبناء الشعب السوداني قد كُتبت لهم النجاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.