من خزيهم أن الشهود علي بطش الجنجويد وإذلالهم لأبناء الشعب السوداني قد كُتبت لهم النجاة

لعنة التاريخ ستطارد وتلاحق مليشيات وعصابات التمرد ومن ساندها ووقف مناصراً لها ومقرّاً بالصمت الفاعل والتواطؤ الخجول كل جرائمها البشعة التي ماتركت جسداً أو وجداناً سليماً إلا ألحقت به الأذي والألم والضرر ..

■ ستطارد لعنة التاريخ أوباش ومجرمي التمرد السريع وأبواقهم السياسية والإجتماعية والإعلامية داخل وخارج السودان ..

■ ستطاردهم اللعنة لمئات السنين .. ستبقي جرائمهم حيّة وباقية وموثقّة بالصوت والصورة .. ومن خيبتهم أنه تركوا آلاف الوثائق التي تثبت فظائعم المنكرة .. ومن خزيهم أن الشهود علي بطش الجنجويد وإذلالهم لأبناء الشعب السوداني قد كُتبت لهم النجاة وقد عايشوا مآسي هؤلاء المجرمين يوماً بيوم ..

■ قاتلهم اللهُ أينما ثُقِفُوا ..

■ وعند الله تجتمع الخصوم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد