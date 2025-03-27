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عبر عدد من نشطاء الدعم السريع عن حزنهم الكبير بتحرير العاصمة الخرطوم, على يد القوات المسلحة والقوات المقاتلة معها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجيش كان قد أعلن بالأمس تحرير العاصمة الخرطوم بالكامل, بعد نحو عامين من الحرب ضد مليشيا الدعم السريع.
ومن بين النشطاء الذين عبروا عن حسرتهم, الناشط البارز بالدعم السريع “عيسى ود أبوك”, الذي كتب تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتحسر “ود أبوك”, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, على دحرهم من الخرطوم, ورحيل القائد الميداني “جلحة”, وكتب الناشط في تدوينته التي أرفق معها صورة “جلحة”: (في الليلة الظلماء يفتقد البدر ضاعت العاصمة يا صديقي فقدناها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. في ليلة دحرهم من الخرطوم.. الناشط البارز بالدعم السريع “ود أبوك” يتحسر على رحيل “جلحة” بتدوينة مؤثرة: (في الليلة الظلماء يفتقد البدر ضاعت العاصمة يا صديقي فقدناها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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