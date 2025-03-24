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شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل رنده خليل تعود للظهور على مواقع التواصل بوصلة ضحك مع والدتها

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل رنده خليل تعود للظهور على مواقع التواصل بوصلة ضحك مع والدتها 1/2
  • شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل رنده خليل تعود للظهور على مواقع التواصل بوصلة ضحك مع والدتها 2/2

عادت التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل رنده خليل, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت التيكتوكر, مع والدتها داخل منزلها بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها.

وطلبت رنده, في المقطع من والدتها الشاعرة أن تتغزل فيها بقصيدة, لكن رد الأم جاء ساخر, ليتحول المقطع لوصلة ضحك بين الأم وإبنتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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