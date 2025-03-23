الفريق أول ياسر العطا: نحذر الرئيس التشادي محمد كاكا بأن مطاري إنجمينا وأم جرس هدفان مشروعان لقواتنا

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قال عضو مجلس السيادة الانتقالى مساعد القائد العام الجيش السوداني الفريق أول ركن، ياسر العطا، بانهم سوف يقتصون لجميع شهداء السودان من كل الدول التي دعمت مليشيات الجنجويد.
وهدد العطا، رئيس دولة تشاد محمد كاكا ديبي، بأن مطاري إنجمينا وأم جرس سوف يكونا هدفين مشروعين للقوات المسلحة السودانية، وشدد بأنهم سوق يقتصون منه.
وقال العطا خلال أداء واجب العزاء في مسؤول الإعلام العسكري الشهيد المقدم، حسن إبراهيم: “سنقتص من محمد بن زايد، ومن مراكز النفوذ العميلة الخربة بدولة جنوب السودان، ومن محمد كاكا”.
واشتكى السودان رسمياً، دولة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، واتهمها بأنها السبب في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تعرض لها السودانيون خاصة بولاية غرب دارفور.
صحيفة السوداني
هبة علي
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