مليشيا الدعم السريع نفذت تصفية جماعية ضد 48 شخصاً من مواطني “المالحة” بشمال دارفور على أساس إثني

الدعم السريع قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع نفذت تصفية جماعية ضد 48 شخصاً من مواطني “المالحة” بشمال دارفور، على أساس إثني، فيما أصابت 63 آخرين، محذرةً من تعقيد الأوضاع بالإقليم وتحول الحرب إلى صراع أهلي، وذكّرت الشبكة بمجزرة الجنينة ضد المساليت، متخوفةً من تكرارها، ودعت الشبكة في بيان المجتمع الدولي للتصدي لمحاولات استهداف مكونات الإقليم بذريعة دعم الجيش وتشريد المدنيين وتهديد السلم الاجتماعي. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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