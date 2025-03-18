قفزة غير مسبوقة في إيرادات الذهب بنهر النيل

أعلن مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل معتز حاج نور محمد عن تحقيق قفزة نوعية في إيرادات التعدين خلال فبراير 2025، وكشف عن إيداع أكثر من 8 ترليونات جنيه لصالح المحليات والمجتمعات المحلية وديوان الزكاة.

و أكد حاج نور بحسب صحيفة الأحداث التزام الشركة بتحويل أنصبة الشركاء بانتظام، مشيداً بتعاون الجهات ذات الصلة في تعزيز الرقابة والتقنين مما انعكس إيجابا على الإيرادات.

من جانبه أشاد والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد بجهود المدير العام للشركة محمد طاهر عمر والسياسات التي ساهمت في استقرار قطاع التعدين، مثمناً الأداء المتميز لمكتب الشركة بالولاية وتحقيقه أعلى نسبة في الإيرادات. سودافاكس

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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