نصائح لمرضى القلب مع صيام شهر رمضان

ضرورة شرب كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية والسوائل بشكل عام، من بعد الفطور وحتى بعد السحور، مع ضرورة توزيع كميات السوائل وعدم تناولها دفعة واحدة.

في حالة ارتفاع درجات الحرارة يجب تناول مزيدًا من السوائل لتجنب خطر الجفاف وبالتالي انخفاض مستوى ضغط الدم، وعدم بذل مجهود كبير.

ضرورة الالتزام بتناول وجبات صحية ومغذية ومتوازنة.

تجنب الرياضة أو الإجهاد البدني خلال ساعات الصيام.

مراقبة ضغط الدم ومستوى السكر في الدم طول فترة الصيام.

بوابة الأهرام