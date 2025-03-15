الضربة مباغتة ومفاجئة.. تعليق مثير بشأن” ضربة مطار نيالا”

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قال القيادي بالتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، حامد آدم زكريا، إنّ ميليشيا الدعم السريع تلقت ضربة ضربة في مطار نيالا رغم الحماية الجويّة الذي أصبح يتمتّع بها المطار.
وأوضح زكريا أنّ استهداف مطار نيالا تمّ في وقتٍ أقل من الثانية، وأنّ الضربة كانت مختلفة عن سابقيتها.
وأضاف” لم يحلّق أيّ طيران أو مسيّرة فوق سماء المدينة، إنّما جاءت الضربة مباغتة ومفاجئة”.
وتابع” لا أحد يعلم مصدرها ومن أين أتت وكيف ضربت، ولكن الجميع تلقى خبر ضرب المطار ولاحظ الدخان”.
باج نيوز
هبة علي
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