الميليشيا تشن هجوماً على المواطنين في ناصر

قالت لجان مقاومة امتداد ناصر، إن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة؛ بحق مواطني بري اللاماب، شرقي العاصمة الخرطوم. حيث شنت الميليشيا هجوماً على الحي، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين، اثنان منهم من عائلة واحدة. وهم: “يوسف نسيب الشريف حسن، حسن الدرديري عبد المطلب، كرم الله ود حقه، وسناء الشريف حسن الهندي”.

وكشفت المقاومة، ان الدعم السريع استعان بمرتزقة من دولة جنوب السودان في تنفيذ جرائمها وسرقة مستلزمات الغرفة الطبية والاستيلاء على كافة المواد الغذائية من تكايا الطعام مافاقم معاناة سكان المنطقة المحاصرين، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المدنيين.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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