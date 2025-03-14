البديوي: وسائل الإعلام الخليجية تؤدي دورًا مهمًّا

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نوّه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، بالدور المهم لوسائل الإعلام بدول مجلس التعاون في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك.
وأشاد معاليه -خلال لقائه أمس عددًا من الإعلاميين في الرياض- بدور وسائل الإعلام في إيصال الرسائل الخليجية الهادفة إلى دعم السلام والاستقرار، وإبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها دول المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال تغطياتهم الإعلامية المميزة, مبينًا أن دول مجلس التعاون شهدت قفزات كبيرة في الإبداع والتطوير الإعلامي ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الإعلام، بفضل ما توليه دول الخليج من اهتمام ورعاية بالجانب الإعلامي.واستمع معاليه إلى وجهات نظر الإعلاميين وأفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تعزيز وتطوير العمل الإعلامي الخليجي المشترك.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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