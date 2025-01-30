قبل أن تفيق أوساط مليشيا التمرد المندحرة من صاقعة تحييد عشرين من رؤوس الأفاعي وسط قواتها .. داهمتها حقيقة أن بحري الجميلة أصبحت خالية من عصابات التمرد وأن الجيش والتشكيلات العسكرية والأمنية الأخري قد وضعت قدماً علي الضفة الشمالية من كبري المك نمر وهو مايعني عملياً أن تحرير القصر الجمهوري وكل منطقة المقرن بات في متناول اليد ..

■ بالتوازي مع تنظيف بحري قطعت أطواف المقاتلين أشواطاً بعيدة لاستعادة وتحرير كامل منطقة الحاج يوسف والمواقع المجاورة لها .. لن يمضي كثير وقت حتي تستعيد قواتنا كبري المنشية من ناحية الشرق بعد أن وصلت طلائعها نهار اليوم إلي الجهة الغربية من الكبري عند نقطة التقاطع مع شارع الستين ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد