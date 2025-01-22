تعيش مدينة الجزيرة أبا كارثة إنسانية بكل ماتعني الكلمة من معني .. ■ كارثة غاصت علي جوانبها ذكريات عقود من الزمان لأسر شيّدت منازلها من ليل الأسي ومُر الذكريات .. ■ وفجأة .. وبلا مقدمات طمرت فيضانات النيل الأبيض بالضفة الغربية خاصة أكثر من 2500 منزل وساوتها بالطين .. ■ آلاف الأسر وجدت نفسها فجأة بلا مأوي .. ■ مايحدث الآن بالجزيرة أبا كارثة تتحمل وزرها أكثر من جهة .. ■ واجب اللحظة الإنساني أن تتضافر الجهود لإنقاذ الضحايا .. ■ نحكي الحكاية من البداية .. ■ أنقذوا الجزيرة أبا .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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