خست جدًا.. شاهد مي عمر تثير الجدل بأحدث ظهور لها

مي عمر شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وتألقت مي عمر بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية ملابس رياضية و قوامها ممشوق، وصفها المتابعون بأنها جميلة و رياضية كما ان ملابسها أوضحت خسارة وزنها الملحوظ.

انتهت الفنانة مي عمر من تصوير مسلسلها الجديد “إش إش”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل. صدى البلد

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