البكالوريا.. نظام جديد للثانوية العامة في مصر من العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، نظاماً جديداً بديلاً لشهادة الثانوية العامة، من المقرر أن يجري تطبيقه اعتباراً من العام المقبل، بعد طرحه للحوار المجتمعي في البلاد.

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن فلسفة ومنطلقات النظام الجديد وهو «شهادة البكالوريا المصرية»، تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل.

ويتكون هيكل شهادة البكالوريا المصرية الجديد، من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية التي تشمل الصف الأول الثانوي، إلى جانب المرحلة الرئيسية التي تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث تتضمن المرحلة التمهيدية عدداً من المواد الأساسية، التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وتضم المرحلة الرئيسية، المواد الأساسية في جميع التخصصات التي تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى المواد التخصصية التي يختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة وتشمل الرياضيات والفيزياء، والهندسة وعلوم الحساب.

وتشمل الرياضيات، والفيزياء، الأعمال، الاقتصاد، والرياضيات، والآداب والفنون وتشمل الجغرافيا «مستوى رفيع» والإحصاء.

وتتضمن مواد المرحلة الرئيسية للصف الثالث الثانوي، المواد الأساسية لجميع التخصصات إلى جانب مادة التربية الدينية، إضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة التي تشمل الأحياء، والكيمياء، والهندسة وعلوم الحساب وتشمل الرياضيات، والفيزياء، والأعمال وتشمل الاقتصاد، والرياضيات، والآداب والفنون وتشمل جغرافيا «مستوى رفيع» والإحصاء.

ويتيح نظام البكالوريا الجديد في مصر الامتحانات عبر فرصتين في كل عام دراسي، في شهري مايو/ أيار، ويوليو/ تموز لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو/ حزيران، وأغسطس/ آب لمواد الصف الثالث الثانوي، ويكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه لكل امتحان تسدد كرسوم، فيما يتم حساب المجموع بواقع 100 درجة لكل مادة من مواد الثانوية السبع، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة، وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

صحيفة الخليج