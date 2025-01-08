العطا يطلق تصريحات مدويّة ضدّ القرار المثير

وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومساعد القائد العام، ياسر العطا، فرض العقوبات على قائد المليشيا حميدتي والشركات التي تمدّه بالسلاح من مقرها دويلة ” الشر” بأنّها خطوة في الاتّجاه الصحيح للتعامل مع الحقائق على أرض الواقع.

وقال العطا في تصريحاتٍ للجزيرة، إنّ الولايات المتحدة أقرّت في قرارها بأنّ هدف المليشيات السيطرة على السودان بالقوة.

ودعا ياسر العطا العالم بالنظر إلى حجم الكارثة الإنسانية والجرائم التي تسببت فيها مليشيا الدعم السريع وحلفاءها من خلفها. باج نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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