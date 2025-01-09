وزارة الصحة .. انخفاض الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك

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في اجتماع مركز عمليات الطوارئ – انخفاض الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك
تسجيل 16 إصابة جديدة بالكوليرا ومنها حالة وفاة واحدة
عدم تسجيل إصابات جديدة بحمى الضنك بالبلاد ليوم امس
عقد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي، اجتماعه اليوم الخميس بقاعة الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا، مستعرضا الأوضاع الصحية بالبلاد جراء الكوليرا وحمى الضنك.
واكد الاجتماع، انخفاض الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك، مدللا على ذلك بتسجيل (16) إصابة جديدة بالكوليرا فقط ليوم امس ومن( 4 )ولايات، ومن بينها (حالة وفاة واحدة)، ليرتفع تراكمي الإصابات من( 82)محلية في (11) ولاية إلى (50،888) إصابة ومنها (1،353) حالة وفاة.
في حين نوه تقرير حمى الضنك، إلى عدم تسجيل إصابات جديدة ليوم امس، ليبقى تراكمي الإصابات على حاله (9،402) إصابة، ومنها (16) حالة وفاة، من (37) محلية في (9) ولايات.
هبة علي
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