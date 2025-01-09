تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب مصري, يشارك في حفل سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. وفاجأ الشاب المصري, الحاضرين باقتحامه الساحة وتقديم فواصل من الرقص على طريقة الراقص الشعبي السوداني المعروف “عكرمة”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أثار المقطع ضحكات بعض النسوة الحاضرات الحفل واللاتي صرخن بطريقة ساخرة: (الشعب المصري اتهكر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب مصري يقتحم حفل سوداني ويرقص على طريقة “عكرمة” والنساء الحاضرات الحفل يصرخن: (الشعب المصري اتهكر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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