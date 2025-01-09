شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجلس النواب ينتخب رئيساً جديداً للبلاد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فاز قائد الجيش اللبناني جوزاف عون ، برئاسة الجمهورية اللبنانية ، خلال تصويت اعضاء مجلس النواب اليوم الخميس .
وجاء فوز العماد جوزيف عون ، في الجولة الثانية من التصويت على اختيار الرئيس اللبناني الرابع عشر ، بعد سنوات من التعطيل والمماحكات السياسية.
وقد حصد حوزيف عون في الجولة الاولى من انتخابات اعضاء مجلس النواب على 71 صوتاً ، وهو ما دفع الى ضرورة ارجأ جلسة النواب مدة ساعتين عصر اليوم ، للتصويت من جديد في الجلسة الثانية للرئيس القادم لرئاسة لبنان .
وبعد فرز اصوات اعضاء مجلس النواب ، حصل جوزاف عون على 99 صوتاً من أصل 128 صوتاً من اعضاء مجلس النواب اللبناني
وقد وصلت عائلة الرئيس جوزيف عون المنتخب من قبل اعضاء مجلس النواب ، الى المجلس ، ومن المتوقع ان يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية والانتقال الى قصر بعبدا ، ما يُمثل انفراجه سياسية كبيرة للدولة والحكومة والشعب اللبناني الذي يعول على الامن والاستقرار والازدهار
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