شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجلس النواب ينتخب رئيساً جديداً للبلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاز قائد الجيش اللبناني جوزاف عون ، برئاسة الجمهورية اللبنانية ، خلال تصويت اعضاء مجلس النواب اليوم الخميس .

وجاء فوز العماد جوزيف عون ، في الجولة الثانية من التصويت على اختيار الرئيس اللبناني الرابع عشر ، بعد سنوات من التعطيل والمماحكات السياسية.

وقد حصد حوزيف عون في الجولة الاولى من انتخابات اعضاء مجلس النواب على 71 صوتاً ، وهو ما دفع الى ضرورة ارجأ جلسة النواب مدة ساعتين عصر اليوم ، للتصويت من جديد في الجلسة الثانية للرئيس القادم لرئاسة لبنان .

وبعد فرز اصوات اعضاء مجلس النواب ، حصل جوزاف عون على 99 صوتاً من أصل 128 صوتاً من اعضاء مجلس النواب اللبناني

وقد وصلت عائلة الرئيس جوزيف عون المنتخب من قبل اعضاء مجلس النواب ، الى المجلس ، ومن المتوقع ان يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية والانتقال الى قصر بعبدا ، ما يُمثل انفراجه سياسية كبيرة للدولة والحكومة والشعب اللبناني الذي يعول على الامن والاستقرار والازدهار

