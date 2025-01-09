شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تعدل الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع بالسوق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبرز التعديلات

تعديل المادة 15 من الباب الرابع

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة السوق المالية، تحديثًا للإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحاً عاماً في السوق المالية السعودية، مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها، أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.تتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في بيان انطباق الأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة على تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً.وإضافة تعريف مصطلح ”شهادات الإيداع السعودية“ إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.واقترحت الهيئة إضافة مصطلح شهادات الإيداع السعودية، مشيرة إلى أنها أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.وأضافت الهيئة أيضًا مقترحًا جديدًا بتعديل المادة 15 من الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض بيان انطباق الأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في الباب الرابع المشار إليه على تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً.ونصّ التعديل على أنه يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب «حيثما ينطبق».