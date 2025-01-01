تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني, أقيم بدولة هولندا في ليلة رأس السنة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أحيا الحفل الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, وقدم فيه عدد من أغنياته الخفيفة. الحفل الذي حضره عدد كبير من أبناء الجالية السودانية, بهولندا, ظهرت فيه النساء والفتيات وهن يتمايلن في الرقص على أنغام أغنيات الفحيل, وسط غضب واستياء جمهور مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يشعل حفل رأس السنة بهولندا وسط رقصات مثيرة من النساء والفتيات السودانيات الحاضرات الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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