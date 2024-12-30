رئيس مجلس السيادة يلتقي السفير الصيني لدى السودان

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، جانغ شيان هوا سفير الصين لدى السودان.

وإستعرض اللقاء مسار العلاقات السودانية الصينية وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات ، ودعم مجالات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وقال السفير الصيني في تصريح صحفي إنه قدم لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني تهاني حكومة بلاده بمناسبة الذكرى 69 للاستقلال المجيد، معرباً عن تمنياته بأن يشهد السودان المزيد من التطور والنماء، وأن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. سونا

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