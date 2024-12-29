شانتير يقود طاقماً سودانياً لإدارة مباراة في الأبطال

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة براميدز المصري ودجوليبا المالي في الجولة الرابعة لمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا المحدد لها يوم 18 يناير 2025م بالقاهرة لطاقم تحكيم دولي سوداني بقيادة محمود إسماعيل شانتير (حكم ساحة) ومحمد عبد الله نيالا (حكم مساعد أول) وعمر حامد (حكم مساعد ثاني) وصبري محمد فضل (حكماً رابعاً). نادينا

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