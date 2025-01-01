سحب طفل سوداني, يمتلك موهبة كبيرة في الغناء, الأضواء والبساط من المطربة المثيرة للجدل عشة الجبل. وبحسب فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد منحت المطربة الضجة الطفل الذي لقبه الجمهور بـــ(الشبلي), فرصة لتقديم نفسه. وفرض “الشبلي” نفسه بعد أن قام بترديد إحدى الأغنيات الهابطة والتي تغزل من خلالها في المطربة قائلاً: (جبلية زي الشوكلاتة). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعلت الفنانة عشة الجبل, مع إبداعات الطفل بوصلة رقص هستيرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يسحب البساط من الفنانة عشة الجبل بعد أن تغنى في حفلها الجماهيري وتغزل فيها (جبلية زي الشوكلاتة) والمطربة تتفاعل معه بطريقة هستيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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